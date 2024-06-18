Мигдалевий пиріг з айвою. Рецепт дня0
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Терпкувато-солодкий смак айви зробить будь-яку страву більш насиченою, а розсипчасте тісто зможе підкреслити особливий смак фрукта.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 250 г;
- цукор – 170 г;
- масло вершкове – 180 г;
- розпушувач тіста (пакетик) – 1 шт.;
- яйця курячі – 2 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- мигдаль мелений – 100 г;
- айва – 2 шт.;
- мед рідкий – 2 ст. л.;
- мигдаль (пелюстки) – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Розтопити вершкове масло. З'єднати з цукором, яйцями, сметаною і добре розмішати, пише Сookorama. Додати спочатку мелений мигдаль, а потім просіяне борошно, попередньо змішане з розпушувачем тіста. Замісити тісто за густотою, як на млинці.
Айву почистити, очистити від насіння і нарізати скибками.
Роз'ємну форму для випікання (26-28 см) змастити маслом і посипати сухарями. Вилити спочатку тісто у форму, а потім викласти скибки айви.
Випікати пиріг в попередньо розігрітій до 200℃ духовці протягом 30-35 хвилин. Готовність пирога можна перевірити чистою дерев'яною паличкою.
Спечений пиріг дістати, залишити у формі трохи охолонути.
Ще теплим обережно дістати з форми, полити рідким медом і посипати підсмаженим мигдалем (пелюстками або подрібненими горішками).