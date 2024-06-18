Терпкувато-солодкий смак айви зробить будь-яку страву більш насиченою, а розсипчасте тісто зможе підкреслити особливий смак фрукта.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 250 г;

цукор – 170 г;

масло вершкове – 180 г;

розпушувач тіста (пакетик) – 1 шт.;

яйця курячі – 2 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

мигдаль мелений – 100 г;

айва – 2 шт.;

мед рідкий – 2 ст. л.;

мигдаль (пелюстки) – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Розтопити вершкове масло. З'єднати з цукором, яйцями, сметаною і добре розмішати, пише Сookorama. Додати спочатку мелений мигдаль, а потім просіяне борошно, попередньо змішане з розпушувачем тіста. Замісити тісто за густотою, як на млинці.

Айву почистити, очистити від насіння і нарізати скибками.

Роз'ємну форму для випікання (26-28 см) змастити маслом і посипати сухарями. Вилити спочатку тісто у форму, а потім викласти скибки айви.

Випікати пиріг в попередньо розігрітій до 200℃ духовці протягом 30-35 хвилин. Готовність пирога можна перевірити чистою дерев'яною паличкою.

Спечений пиріг дістати, залишити у формі трохи охолонути.

Ще теплим обережно дістати з форми, полити рідким медом і посипати підсмаженим мигдалем (пелюстками або подрібненими горішками).