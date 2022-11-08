З 14 листопада Державна міграційна служба України запускає експериментальний проект з видачі посвідчень для повернення в країну за зверненнями родичів. Це допоможе повернути депортованих росіянами дітей та дорослих.

Насильно депортовані в Росію громадяни України, чиї документи були вилучені та знищені, зможуть повернутися після отримання спеціального посвідчення. Заявку на його видачу тепер зможуть подати родичі депортованої особи, розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

«Оформлення та видача посвідчень на повернення в Україну відбуватиметься без присутності цих громадян. Зокрема, за зверненнями їхніх близьких осіб, родичів, законних представників або за зверненням Мінреінтеграції. Посвідчення оформлятимуть для осіб, інформація про яких міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі або в інформаційних системах Державної міграційної служби. А також дітям, незалежно від того, чи є інформація про них у Державній міграційній службі», – пояснила Науменко.

Право на в'їзд в Україну громадян України, які втратили документи, дає посвідчення особи на повернення в Україну. Раніше його видавали виключно дипломатичні представництва й консульські установи України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників. Водночас багато українських громадян опинилися на російській території без документів, а українські дипломатичні установи на території Росії відсутні.

Як нагадує УНІАН, 21 жовтня Кабінет Міністрів підтримав проведення експериментального проекту з видачі цього документа без присутності отримувача. Термін отримання посвідчення 5 днів, а діє документ до 3 місяців. Його оформлення є безоплатним.

Як повідомили в МВС, за різними оцінками понад 1 мільйон українців під час війни насильно депортували в Росію. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія депортувала з окупованих українських територій понад 1,6 мільйона громадян України. Перед депортацією мирних українців окупанти примушують їх проходити через так звані фільтраційні табори. Там проводять допити і примушують роздягатися – для перевірки татуювань. Відомо про випадки зникнення тих, хто не пройшов фільтрацію.

Також росіяни викрадають і депортують українських дітей. Після цього їх віддають на незаконне усиновлення в Росії, знищуючи їхні документи,. Станом на початок вересня було відомо про 557 тис. незаконно вивезених до Росії дітей. Україна займається їхнім поверненням.