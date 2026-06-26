Михайло Кохан восьмий раз поспіль піднімається на п'єдестал

Український метальник молота Михайло Кохан виборов срібну медаль на Золотому турнірі Континентальної туру, який відбувається в хорватському Загребі. 25-річний спортсмен показав результат 81,42 м, який став для нього четвертим найкращим у кар’єрі.

Меморіал Бориса Ганжековича. Метання молота (чоловіки)

1. Павел Файдек (Польща) – 81,89 м

2. Михайло Кохан (Україна) – 81,42 м

3. Ян Шоссінан (Франція) – 80,92 м

Перші чотири спроби Кохана були доволі посередніми – до 80 метрів. Як наслідок, після першої частини змагань (3 кидки) Михайло йшов третім з результатом 79,53 м.

Доленосною стала п’ята спроба – молот полетів на 81,42 м. Цей результат дозволив українцю піднятися на друге місце. Переможцем змагань став поляк Павел Файдек (81,89 м). Цікаво, що найкращою для нього теж стала п’ята спроба – до неї він не претендував навіть на потрапляння у топ-5.

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До слова, Кохан у сезоні-2026 провів вже вісім стартів і на кожному підіймався на подіум. Особистий рекорд кар’єри він встановив на змаганнях Континентального туру в США, посівши при цьому друге місце (82,38 м). Загалом у доробку нашого спортсмена 3 золота, 4 срібла та 1 бронза.

Топ-5 найкращих результатів Михайла Кохана в кар'єрі: