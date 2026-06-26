Михайло Кохан завоював срібло у метанні молота на змаганнях Золотого континентального туру
Результат у Загребі став для українця четветим найкращим у кар'єрі
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Український метальник молота Михайло Кохан виборов срібну медаль на Золотому турнірі Континентальної туру, який відбувається в хорватському Загребі. 25-річний спортсмен показав результат 81,42 м, який став для нього четвертим найкращим у кар’єрі.
Меморіал Бориса Ганжековича. Метання молота (чоловіки)
- 1. Павел Файдек (Польща) – 81,89 м
- 2. Михайло Кохан (Україна) – 81,42 м
- 3. Ян Шоссінан (Франція) – 80,92 м
Перші чотири спроби Кохана були доволі посередніми – до 80 метрів. Як наслідок, після першої частини змагань (3 кидки) Михайло йшов третім з результатом 79,53 м.
Доленосною стала п’ята спроба – молот полетів на 81,42 м. Цей результат дозволив українцю піднятися на друге місце. Переможцем змагань став поляк Павел Файдек (81,89 м). Цікаво, що найкращою для нього теж стала п’ята спроба – до неї він не претендував навіть на потрапляння у топ-5.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
До слова, Кохан у сезоні-2026 провів вже вісім стартів і на кожному підіймався на подіум. Особистий рекорд кар’єри він встановив на змаганнях Континентального туру в США, посівши при цьому друге місце (82,38 м). Загалом у доробку нашого спортсмена 3 золота, 4 срібла та 1 бронза.
Топ-5 найкращих результатів Михайла Кохана в кар'єрі:
- 82,44 м (Вілмінгтон, червень 2026 року, 2-ге місце)
- 82,02 м (Токіо, вересень 2025 року, 4-те місце)
- 81,66 м (Мадрид, червень 2025 року, 1-ше місце)
- 81,42 м (Загреб, червень 2026 року, 2-ге місце)
- 81,26 м (Найробі, квітень 2026 року, 2-ге місце)