Мілла Йовович зіграє могутню відьму

Відома голлівудська актриса, уродженка Києва, Міла Йовович зіграє головну роль фільмі свого чоловіка режисера Пола Вільяма Скотта Андерсона «У втрачених землях». Фільм є екранізацією однойменного фантастичного оповідання Джорджа Мартіна, автора знаменитого циклу «Пісня льоду та полум’я». Саме за цими книжками знято серіал «Гра престолів».

Сюжет розповідає про королеву, яка страждає від нещасливого кохання. Вона відправляє могутню чаклунку Грей Еліс у подорож. У пошуках магічної сили до Еліс приєднується волоцюга Бойс. Разом вони мандрують примарною пустелею Втрачених земель, де вони вступають у протистояння з демонами й людьми.

У ролі Еліс ми побачимо Мілу Йовович, а Бойса зіграв Дейв Батіста («Армія мерців», «Дюна»). Андерсон обіцяє, що стрічка матиме «унікальний візуальний стиль з використанням передових технологій, які перенесуть історію на великий екран».

Автори сподіваються, що «У втрачених землях» вийде у кінотеатрах у 2025 році.