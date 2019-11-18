Мінекономіки обіцяє українцям кредити на купівлю землі зі ставкою 3-5%

У 2020 році планується здешевлення кредитів для українських фермерів до ставки 3-5% у гривні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр економіки Тимофій Милованов.

За його словами, уряд також пропонує часткове гарантування за кредитами фермерам на купівлю землі. На це в держбюджеті на наступний рік закладено 240 млн грн.

«Сільськогосподарські товаровиробники зможуть отримувати підтримку за одним з цих механізмів або за обома одночасно. У 2020 році передбачено 4 млрд грн на державну підтримку фермерів», – написав він.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект про відкриття ринку землі у першому читанні 13 листопада. Він передбачає відкриття ринку землі з 1 жовтня 2020 року. Купувати землю зможуть українці, українські компанії, ОТГ та держава. Юридичні особи, кінцевими власниками яких є іноземці і які орендують землю в Україні більше трьох років, також зможуть її придбати з 1 жовтня 2020 року. Проте, за словами президента Володимира Зеленського, між першим і другим читанням в законопроект внесуть поправку про проведення всеукраїнського референдуму, на якому українці самі вирішать, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю землі.

Як інформував раніше ZAXID.NET, на початку вересня президент доручив Кабміну підготувати до 1 жовтня, а Верховній Раді ухвалити до 1 грудня законопроект про ринок землі сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію.

Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», проведеним у кінці вересня, запровадження вільного ринку землі підтримують 19% українців, тільки 5% не бачать у цьому жодних ризиків. Результати листопадового опитування «Рейтингу» свідчать, що більшість українців – понад 77% – взяли б участь у референдумі щодо відкритя ринку землі, якби такий відбувся. Понад 67% опитаних вважають, що такий референдум потрібний. Якби він відбувся, то понад дві третини українців проголосували б за продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.