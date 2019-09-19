Ринок землі в Україні запрацює 1 жовтня 2020 року, іноземців до нього не допустять

Модель ринку землі в Україні, яку пропонує влада, передбачає, що її зможуть купувати та продавати тільки українські фізичні та юридичні особи, заявив президент України Володимир Зеленський. У свою чергу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі розпочне працювати з жовтня 2020 року.

«Хочу розвіяти кілька міфів. Перше – земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати або продавати землю зможуть тільки українські громадяни або українські компанії», – сказав Зеленський під час виступу на зустрічі з українськими аграріями в четвер, 19 вересня, в Києві, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

«Страшилки про арабів, китайців чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, – це маячня», – зазначив президент.

Він додав, що в українських громадян нарешті має з'явитися повноцінне, а не «гібридне», право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю землею. Він нагадав, що з 2001 року після введення мораторію на продаж землі так і не було розроблено прозорого механізму купівлі/продажу землі в Україні.

«Замість цього з'явилися тіньові схеми і махінації. Це мільйон гектарів землі і десятки мільярдів гривень, від чого виграє не простий фермер або селянин, а різні діячі», – сказав президент.

Зеленський також зазначив, що у світі ринку землі немає в КНДР, Таджикистані, Венесуелі, на Кубі та в Конго. Реагуючи на зауваження із залу про те, що землю заборонено продавати в Ізраїлі та Канаді, президент сказав: «У нас тут не урок географії. Ви потім вийдете і скажете, які ще країни, і в якій країні ми з вами хочемо жити».

У свою чергу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що відкриття ринку землі в Україні відбудеться 1 жовтня 2020 року.

«Ми відкриваємо ринок землі не відразу. Думали зробити це з 1 липня, але потім проконсультувалися з фермерами і вирішили зробити це з 1 жовтня», – сказав він на конференції з реформи управління земельними відносинами.

За словами Гончарука, придбати землю зможуть українські громадяни і компанії. Разом з тим пропонований урядом законопроект наразі не містить обмежень на частку в таких українських компаніях іноземців, що викликало невдоволення присутніх на зустрічі аграріїв. Відтак прем’єр запропонував подискутувати щодо цього питання. При цьому «Інтерфакс-Україна» зазначає, що законопроект не допускає участі в таких компаніях представників країни-агресора, якою в Україні визнано Росію.

«Все це повинно відбуватися на публічних прозорих торгах», – зазначив прем'єр.

У свою чергу міністерка фінансів Оксана Маркарова зазначила, що уряд має намір завдяки цьому механізму надати фермерам кредитну ставку на рівні 5% на купівлю землі.

При цьому голова комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, депутат від «Слуги народу» Микола Сольський повідомив, що Фермерам нададуть можливість купувати сільгоспземлі до 100 га за нормативно-грошовою оцінкою без аукціону з розтермінуванням на 5 років. Він також розповів, що фермерам спростять процедуру передачі сільгоспземель у спадок.

Як повідомляв ZAXID.NET, 2 вересня Зеленський і прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповіли про етапи запуску ринку землі.

Перший етап передбачає від уряду розробку законопроектів про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення і про ринок землі. Такі законопроекти уряд має розробити і внести на розгляд парламенту до 1 жовтня цього року.

Другий етап передбачає ухвалення цих законопроектів Верховною Радою, більшість у якій має президентська партія «Слуга народу». Депутати, за дорученням Зеленського, повинні це зробити до 1 грудня цього року.

Третій етап передбачає безпосередньо відкриття ринку землі.