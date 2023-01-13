За інформацією джерел, ініціаторкою відставки є сама Ламбрехт

Міністерка оборони Німеччина Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку. Про це повідомило німецьке видання Bild, посилаючись на кілька джерел.

Як повідомляється, ініціатива про відставку виходила від самої Ламбрехт, а не від канцлера Олафа Шольца. Наразі обговорюється, коли саме Ламбрехт оголосить про відставку й хто її замінить на посаді.

«Європейська правда» пише, що Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу. Нещодавно до цього списку додався скандал із новітніми БМП Puma, коли всі одиниці цієї техніки вийшли з ладу після тижня навчань.

Різкій критиці Ламбрехт вкотре піддали за відео, яке було оприлюднене в Instagram. У ньому вона підбиває підсумки 2022 року, але її слова неодноразово заглушаються свистом ракет і вибухами петард. У соцмережах відео викликало критику як «непрофесійне» через зміст звернення і через те, що воно виглядає записаним абияк в останній момент і міністерку не завжди легко розчути за святковими залпами піротехніки.

В опозиційній ХДС назвали це привітання черговим аргументом про те, що Ламбрехт – не та людина, яка мала би обіймати посаду міністра оборони в одній з найбільш впливових держав Євросоюзу.

Після невдалого новорічного привітання міністерки оборони Німеччини лідери опозиційних союзних партій ХДС і ХСС зажадали її відставки. У федеральному уряді, однак, підтвердили довіру до Ламбрехт.