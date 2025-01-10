Міністерство показало п'ять з 30 речей у «Пакунку пораненого»

У 2025 році українські бійці, які постраждали на фронті, будуть отримувати «Пакунок пораненого». До нього увійдуть 30 речей, які допоможуть комфортно пройти госпіталізацію, повідомили у пресслужбі Міноборони у п’ятницю, 10 січня.

Набір «Пакунок пораненого» міститиме засоби гігієни, спеціальний посуд для полегшення прийому їжі та пиття, а також адаптивний одяг. Зазначається, що набори для чоловіків та жінок будуть відрізнятися з урахуванням їхніх потреб.

«Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати — достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя», – пояснив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За даними Міноборони, до набору входитиме 30 речей. Втім, міністерство показало тільки п’ять із них.

У комплект входитиме майка, шорти, штани, футболка і реглан. Весь одяг має розстібатися по бокових швах, на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого і викликати подразнення.

«Пакунок пораненого» видаватимуть пораненим у стабілізаційному пункті чи стаціонарному закладі з моменту надання допомоги. Зазначається, що відповідні набори вже тестували на Запорізькому напрямку у 2023 році.

Для запровадження «Пакунка пораненого» у ЗСУ український уряд має ухвалити постанову щодо фінансування проєкту. Скільки саме коштуватиме набір, а також коли Кабмін може проголосувати за його запровадження, наразі невідомо. Раніше повідомлялося, що фінансування ініціативи має бути закладене з початку січня 2025 року.

Нагадаємо, створення адаптивних костюмів розпочалося в липні 2024 року. Тоді Міноборони презентувало нові костюми, які мають можливість розширення для використання апарату Ілізарова.