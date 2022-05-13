Україну очікують «надзвичайно складні тижні», для яких будуть потрібні єдність, згуртованість, воля і терпіння, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора... Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти», – пояснив він.

За словами Резнікова, наразі понад 1,5 тисячі українських військових уже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть навчання з опанування техніки, яку Україні надають іноземні партнери. За словами міністра, хтось із них повернеться як інструктор, а хтось – одразу піде в бій.

«Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на “Азовсталі”, в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях – у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі», – наголосив Олексій Резніков.

Зазначимо, що Росія продовжує штурмувати українські позиції на Донбасі, знищуючи цілі населені пункти, обстрілювати центри гуманітарної допомоги і цивільну інфраструктуру. Також від російських ракет страждають регіони, в яких бойові дії відсутні.