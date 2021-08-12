Кожен учасник параду буде відзначений памʼятним нагрудним знаком «Учасник параду»

Збройні сили України в 30-ту річницю Незалежності відійдуть від радянської системи організації парадів та відмовляться від об’їзду військ і привітання кожного роду військ окремо. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран після репетиції проходження пішої колони, що відбулася на злітній смузі ДП «Антонов», повідомили у прес-службі відомства.

Таран розповів, що в параді візьмуть участь понад 5 тис. військових і представників сектора безпеки, близько 100 одиниць авіації, а також 400 одиниць озброєння і техніки. Окремо він додав, що цього року не буде «совковості».

«Ми відходимо від радянської системи організації парадів, залишаємо «совковість» у минулому. У цьому році сценарій проведення всього святкування буде іншим. Вперше за роки незалежності України не буде об'їзду військ, привітання кожної коробки окремо. Це залишилося хіба що в Росії, яка здійснює проти нас збройну агресію. Я вважаю, що це серйозна демонстрація прихильності натовських стандартів», – сказав міністр.

При цьому він додав, що кожен учасник параду на Хрещатику буде відзначений памʼятним нагрудним знаком «Учасник параду».

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Міноборони готує до Дня незалежності військовий парад на Дніпрі.

22-24 серпня з нагоди Дня Незалежності в Україні буде близько 150 заходів. Зокрема, 22 серпня президент Володимир Зеленський вручить нагороди «Національна легенда України» за видатні особисті заслуги в становленні незалежної України, зміцнення її державності, захист та служіння українському народу.

23 серпня урочисто піднімуть прапор в географічному центрі України – в Черкаській області. Того ж дня пройде саміт «Кримська платформа» за участю понад 30 країн. А з ініціативи Олени Зеленської відбудеться саміт перших леді та джентльменів. Увечері в Національній опері буде святковий концерт для лідерів держав.

Безпосередньо в День Незалежності, 24 серпня, Верховна Рада проведе урочисте засідання і буде військовий парад.