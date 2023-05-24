Міністри оборони України Олексій Резніков і Великої Британії Бен Воллес зустрілися в Києві 24 травня 2023

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у середу, 24 травня, відвідав Київ з неанонсованим візитом та зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. На зустрічі обговорили перспективи України на Вільнюському саміті НАТО, далекобійні ракети Storm Shadow та подальшу військову підтримку, про яку ще не можна говорити.

За повідомленням прес-служби Міністерства оборони, на зустрічі обговорювали перспективу України в НАТО в контексті саміту Альянсу у Вільнюсі. Також мова йшла про «стабілізацію миру» в Європі за допомогою української формули миру.

Резніков і Воллес обговорили пріоритети по військовій допомозі Україні, зокрема, щодо далекобійних ракет Storm Shadow. Очільник британського Міноборони зауважив, що це перша зброя такого типу, яку партнери надали Україні. Він зазначив, що Storm Shadow передали Україні через постійне використання Росією зброї великої дальності для ударів по мирному населенню та цивільній критичній інфраструктурі.

Резніков подякував Воллесу та Великій Британії за отриману військову допомогу та подальшу підтримку.

«А ще [передано] такі "смаколики", як Storm Shadow, і багато іншого, про що я наразі не можу сказати. І все це Україна отримала завдяки персональній участі Бена Воллеса, його лідерству та зусиллям його команди», – заявив він.

Зазначимо, що 18 травня Воллес заявив, що Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow.

Також міністри поговорили про продовження підготовки українських військовослужбовців на Британській території, про головні пріоритети та акценти стосовно цих тренувань. Зі слів Резнікова, у них була нагода потиснути руки пілотам, які навчалися у Великій Британії й уже успішно застосовують Storm Shadow.

Крім того, міністр оборони Великої Британії повідомив, що союзники будуть поруч з Україною не лише під час війни, але й після неї.