Максим Степанов лікувався від коронавірусу протягом двох тижнів

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилікувався від Covid-19. Про негативний результат тесту він повідомив у суботу, 28 листопада, під час щоденного брифінгу МОЗ.

«Радий вітати вас на брифінгу вже безпосередньо з міністерства охорони здоров’я. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося», – повідомив він.

Він також побажав одужання всім тим, хто зараз хворіє на коронавірус чи інші хвороби.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов 14 листопада повідомив, що захворів на Covid-19. Степанов також заявив, що планує пройти лікування від Covid-19 в якості звичайного пацієнта, фіксувати кожен етап процесу й одразу шукати шляхи вирішення проблемних питань.