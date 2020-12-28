5-річний Нікіта з серпня у лікарні. Йому терміново потрібний донор кісткового мозку

У вівторок, 29 грудня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов і працівники МОЗ стануть потенційними донорами кісткового мозку, повідомила 28 грудня засновниця громадської організації «iDonor: Всеукраїнська платформа донорства» Ірина Заславець. Це допоможе у майбутньому врятувати чиєсь життя.

За словами Ірини Заславець, у київському ОХМАТДИТі з серпня практично живе п’ятирічний хлопчик, якому конче потрібна трансплантація кісткового мозку.

«Він практично у стерильних умовах, бо зовсім беззахисний перед мікробами і інфекціями. У Нікіти тяжка форма апластичної анемії. У організмі хлопчика порушений процес кровотворення. Щоб жити, щотижня йому по кілька разів вливають донорську кров. Уже було більш, як півсотні таких маніпуляцій», – написала Ірина Заславець.

Хлопчик не хоче бути в лікарні і дуже боїться уколів. Але його не можуть виписати з лікарні, доки йому не пересадять кістковий мозок. Тато, мама і навіть 11-місячний брат не підходять йому як донори. Треба шукати неродинного.

«У світовому реєстрі, на жаль, це довго і не завжди успішно. Інша справа - пошук серед нас, українців. Будь-хто із нас може стати для дитини рятівником. Шанс знайти донора серед своїх значно вищий. От тільки їх, своїх потенційних донорів, в БФ "Український реєстр донорів кісткового мозку" поки зареєструвалися лише 2 250, а потрібно хоча б 20 000», – пояснює Ірина Заславець.

Аби Нікітка швидше знайшов свого рятівників, завтра потенційним донором стане міністр охорони здоров'я України Максим Степанов і працівники МОЗу. Вони долучаться до реєстру донорів.

«У них візьмуть мазки, тобто, вони здадуть біологічний матеріал на обстеження. А згодом, якщо буде збіг до параметрах, вони із потенційних донорів стануть реальним донором для конкретного хворого», – пояснила Ірина Заславець у коментарі ZAXID.NET.

Врятувати чиєсь життя може кожен з нас. Якщо ви хочете стати потенційним донором кісткового мозку, то деталі можна дізнатися тут.