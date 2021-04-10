Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков прокоментував російський фейк про загибель 5-річної дитини на Донбасі від вибухівки з українського безпілотника.

Як пише УНІАН, в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» під час обговорення місця підриву дитини, Резніков зауважив: «Проста річ. Місто від лінії розмежування – понад 15 кілометрів. Жоден безпілотник так далеко не літає, навіть для самоспостерігання».

Він наголосив, що це ще одна пропагандистська «штучка», «що нібито українські війська зробили щось погане проти мирного населення. Це дійсно підняття градусу [конфлікту]», – пояснив Резніков.

Загибель 5-річного хлопчика на Донбасі: що відомо

Інцидент трапився на початку квітня в Олександрівці під Донецьком – на тлі загострення конфлікту на Донбасі. Про загибель хлопчика місію ОБСЄ повідомили працівники моргу з окупованого бойовиками Донецька. За їхніми словами, в дитини констатували численні осколкові травми.

Команда спостерігачів дізналася, що хлопчик загинув, коли грався біля дому. Бабуся загиблого почула вибух і побачила густий дим.

Разом з тим, на початку квітня низка російських ЗМІ звинуватили у загибелі дитини українських військових, які начебто скинули вибухівку з безпілотника. Однак проект StopFake, який займається спростуванням російських фейків, пояснив, що відстань від Олександрівського до підконтрольної Києву території становить близько 30 кілометрів і військовий дрон ЗСУ просто не зміг би туди долетіти.

Місцеві жителі у свою чергу стверджують, що дід загиблої дитини зносив додому знайдені боєприпаси, а також, що перед вибухом ніхто не чув «свисту» від снаряду.