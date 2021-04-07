У звіті від 6 квітня моніторингової місії ОБСЄ йдеться про те, що відбулося спілкування телефоном з бабусею загиблого 5-річної дитини в селі Олександрівське. Про це пише «Радіо Свобода».

«Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані», – йдеться у звіті.

Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.

ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу в Донецьку, куди доправили тіло дитини.

Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

Нагадаємо, що російські пропагандисти придумали черговий фейк, звинувативши українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника.

6 квітня МЗС України спростувало цей фейк. Там нагадали, що фейки про вбитих дітей – це «невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України».

«StopFake» у своєму розслідуванні з посиланням на твердження військового і політичного оглядача Олександра Коваленка зауважує, що відстань від Олександрівського до підконтрольної Києву території становить близько 30 кілометрів, і військовий дрон ЗСУ просто не зможе туди долетіти.

Також наводяться повідомлення у соцмережах місцевих жителів, які стверджують, що дід загиблої дитини зносив додому знайдені боєприпаси, а також, що перед вибухом ніхто не чув «свисту» від снаряду.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації просила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити російський фейк про нібито вбиту дитину в селищі Олександрівське на Донеччині.