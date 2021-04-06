МЗС спростувало російський фейк про «дівчинку, вбиту вибухом міни на Донбасі». Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Речник міністерства спростував повідомлення російських ЗМІ про загибель дитини в селищі Олександрівське на непідконтрольній Україні частині Донецької області внаслідок, нібито, атаки українського безпілотника.

За його словами, фейки про вбитих дітей – це «невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України».

«Усі ми пам’ятаємо про вигаданого «розп’ятого» хлопчика в Слов’янську. Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань», – написав Ніколенко.

Ніколенко послався на розслідування «StopFake», де, зокрема, звертається увага, що жоден безпілотник ЗСУ не зміг би пролетіти 30 км до селища.

«Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Ба більше, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти», – акцентував Ніколенко.

Він також підкреслив, що подібні інформаційні провокації Росія застосовує кожного разу, як тільки починає загострювати ситуацію на Сході України.

«Історія про дитину з Олександрівського – черговий приклад інструментарію таких операцій. Наші стратегічні партнери це чудово розуміють і не сприймають російські інсинуації», – акцентував Ніколенко.

Паралельно українська сторона Спільного центру з контролю та координації попросила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити цей фейк.

«УС СЦКК звертається до Місії з проханням ретельно перевірити викладену інформацію з метою встановлення істини та поінформувати про результати УС СЦКК. Українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилося», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Росія жодних доказів (фото/відео-матеріали; фрагменти вибухового пристрою; точні координати, час і місце події; персональна інформація про жертви, характер отриманих поранень і т.д.) щодо причетності до події української сторони не надала.

Українська сторона у ТКГ підкреслила, що Олександрівське значно віддалене від лінії зіткнення сторін, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані БПЛА.

Там також нагадали, що підрозділи ЗСУ суворо дотримуються режиму припинення вогню, а також заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів.

Як повідомлялося раніше, російські ЗМІ писали про загибель дитини, нібито, внаслідок атаки українського безпілотника в селищі Олександрівське на окупованій території Донецької області.

«StopFake» у своєму розслідуванні з посиланням на твердження військового і політичного оглядача Олександра Коваленка зауважує, що відстань від Олександрівського до підконтрольної Києву території становить близько 30 кілометрів, і військовий дрон ЗСУ просто не зможе туди долетіти.

Також наводяться повідомлення у соцмережах місцевих жителів, які стверджують, що дід загиблої дитини зносив додому знайдені боєприпаси, а також, що перед вибухом ніхто не чув «свисту» від снаряду.