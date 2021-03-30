Ведуча російського пропагандистського «Первого канала» Катерина Стриженова впала та зламала руку під час прямого ефіру ток-шоу «Время покажет». Після цього її госпіталізували.

Як пише «Детектор медіа», у випуску разом з гостями вели дискусію на тему окупації Криму та Голодомору в Україні. Окремі гості студії акцентували увагу на тому, що Росія повинна вибачитись «за свої гріхи перед іншими народами». Телеведуча Стриженова перервала ефір, оголосивши рекламну паузу.

«Така політика. За що ще ми повинні покаятися – після реклами», – сказала Стриженова, відходячи від камери назад. У цей момент телеведуча оступилася на сходинці і впала.

Катерину Стриженову з чоловіком у серпні 2017 року внесли до бази «Миротворець», куди потрапляють імена осіб, які, на думку її засновників, загрожують національній безпеці України. Пропагандистка з чоловіком відвідувала окупований Крим в порушення українського законодавства.

Пропагандистську програму «Время покажет» вона веде з 2014 року.