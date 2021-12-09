Дизайн інтер'єру двомісної камери для в'язнів у новому Львівському СІЗО, будівництво якого обіцяють розпочати незабаром

Міністр юстиції України Денис Малюська оприлюднив візуалізацію нового слідчого ізолятора, який планують збудувати на околиці Львова на вул. Збиральній.

«Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого перебуває на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень великого розпродажу в’язниць», – написав Денис Малюська 9 грудня у Facebook.

Судячи з фото, у новому СІЗО будуть сучасні просторі камери, спортивні та актові зали.

Візуалізація майбутнього Львівського СІЗО (фото Мін'юсту)

«Велике будівництво в‘язниць розпочнеться вже незабаром», – анонсував міністр.

Навесні цього року виконавчий комітет Львівської міськради погодив містобудівні умови і обмеження на будівництво нового СІЗО державній кримінально-виконавчій службі. Новий СІЗО на 800 місць планують збудувати на вул. Збиральній неподалік «Епіцентру», його площа становитиме 8,3 га.