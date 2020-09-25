Однією з проблем на цьогорічних місцевих виборах в Україні стала зміна імен кандидатів перед реєстрацією. Деякі кандидати перед поданням документів змінюють свої імена й прізвища на такі ж, як у фаворитів виборчих перегонів, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

«Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. Юридичних підстав для відмови заявникам немає. і хоча відповідна зміна буде відображена у офіційній передвиборній автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборну технологію менш ефективною», – констатував міністр.

Він розповів, що міністерство запропонує парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб відображати нещодавню зміну Прізвища, імені та по батькові безпосередньо у бюлетені, аби виборців не вводили в оману.

Нагадаємо, що в Умані Черкаської області кандидатами на посаду міського голови стали двоє людей з такими ж іменами і прізвищами, як у чинного мера. В одного з цих кандидатів збігається навіть по батькові. Один з кандидатів змінив собі ім’я та прізвище в червні цього року, а другий – у липні.

Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.