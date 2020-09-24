Знову вибори... І як тепер голосувати?.

Центра виборча комісія України затвердила форми і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. Про це ввечері у четвер, 24 вересня, повідомили у прес-службі ЦВК.

«Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів», – йдеться у повідомленні.

Кожен вид бюлетенів матиме свій колір.

блакитний – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зелений – з виборів депутатів районної ради;

світло-жовтий – з виборів депутатів міської ради;

світло-сірий – з виборів депутатів районної у місті ради;

кремовий – з виборів депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевий – з виборів сільського, селищного, міського голови.

Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів України раніше затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня.