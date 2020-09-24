ЦВК затвердила форму і кольори бюлетенів на вибори
Суспільство — Андрій Стець, 24 вересня0
Центра виборча комісія України затвердила форми і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. Про це ввечері у четвер, 24 вересня, повідомили у прес-службі ЦВК.
«Комісія затвердила форми виборчих бюлетенів з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів», – йдеться у повідомленні.
Кожен вид бюлетенів матиме свій колір.
- блакитний – з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
- світло-зелений – з виборів депутатів районної ради;
- світло-жовтий – з виборів депутатів міської ради;
- світло-сірий – з виборів депутатів районної у місті ради;
- кремовий – з виборів депутатів сільської, селищної ради;
- світло-рожевий – з виборів сільського, селищного, міського голови.
Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів України раніше затвердив порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня.
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