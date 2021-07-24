Російський онлайн-ритейлер Wildberries потрапив під санкції Ради нацбезпеки і оборони через продаж форми російських солдатів та антиукраїнських книг. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Ритейл з РФ, який, в тому числі продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні. Йдеться про Wildberries», – написав очільник відомства.

Ткаченко уточнив, що ввести санкції проти Wildberries було ініціативою Мінкультури, яку підтримав президент Володимир Зеленський. Міністр назвав це ще одним кроком «у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії».

«Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. Мінкультури робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи», – додав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російського онлайн-магазину Wildberries, його засновників і керівництва. Про це вказано на сайті Офісу президента.

Wildberries – це заснований в РФ міжнародний інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому тощо. Крім Росії, він працює в Білорусії, Казахстані, Киргизстані, Україні та Вірменії. Заснували його у 2004 році. У січні 2020 року компанія почала працювати на ринку ЄС, відкривши продажі в Польщі.