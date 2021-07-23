Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти російського онлайн-магазину Wildberries, його засновників і керівництва. Про це вказано на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, на три роки блокують активи компанії Wildberries, транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України має бути повністю припинений. Підприємство не може виводити капітал за межі України.

Також Зеленський своїм указом зупиняє виконання економічних та фінансових зобов'язань, припиняє надання телекомунікаційних послуг, а також забороняє передавати технології й на об'єкти права інтелектуальної власності.

Під забороною тепер також встановлення компанією ділових контактів. Інтернет-провайдер не зможе надавати послуги з доступу користувачам інтернету до сайту компанії.

Усе це стосується компаній-представництв Wildberries у селі Мільково (Росія), Варшаві (Польща), Мінську (Білорусь), Бішкеку та Алмати (Киргизстан), а також у Києві.

Під санкції потрапила також засновниця Wildberries Тетяна Бакальчук. Вони зокрема передбачають блокування активів і запобігання виведення капіталів за межі України.

Під аналогічні санкції також потрапили чоловік власниці Wildberries Владислав Бакальчук, ІТ-директор компанії Андрій Ревяшко і керівник товарної категорії «Книги» Олексій Кузьменко.

Контролювати виконання цього рішення має секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов. А Міністерство закордонних справ має сповістити про санкції компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав і попросити їх запровадити такі ж заходи.

Wildberries – це заснований в РФ міжнародний інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому тощо. Крім Росії, він працює в Білорусії, Казахстані, Киргизстані, Україні та Вірменії. Заснували його у 2004 році. У січні 2020 року компанія почала працювати на ринку ЄС, відкривши продажі в Польщі.