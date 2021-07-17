РНБО ввела санкції проти ще 9 українців із санкційного списку США
Зараз санкції США діють щодо 134 громадян України
Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції ще проти дев'яти українців, які вже перебувають під санкціями США. Про це стало відомо на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.
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За його словами, зараз санкції США діють щодо 134 громадян України. З них 130 людей перебувають під санкціями Мінфіну США і 4 громадянина – під санкціями Держдепу.
Із тих, хто під санкціями Мінфіну, 4 померли, тому лишаються у списку 126 осіб.
Відносно 100 з них РНБО вже ввела санкції раніше. Тепер до них додалися ще 9 українців. Щодо решти списку США робота триває.
Пізніше Данілов уточнив, що у списку з 9 людей немає Андрія Деркача, Ігоря Коломойського і Олександра Дубинського.
Також, як повідомив Данілов, РНБО доручило усім причетним відомствам підготувати проект системи моніторингу олігархів. Система має бути готова до 7 вересня, коли почне роботу нова сесія Верховної Ради.