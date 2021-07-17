Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції ще проти дев'яти українців, які вже перебувають під санкціями США. Про це стало відомо на брифінгу секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, зараз санкції США діють щодо 134 громадян України. З них 130 людей перебувають під санкціями Мінфіну США і 4 громадянина – під санкціями Держдепу.

Із тих, хто під санкціями Мінфіну, 4 померли, тому лишаються у списку 126 осіб.

Відносно 100 з них РНБО вже ввела санкції раніше. Тепер до них додалися ще 9 українців. Щодо решти списку США робота триває.

Пізніше Данілов уточнив, що у списку з 9 людей немає Андрія Деркача, Ігоря Коломойського і Олександра Дубинського.

Також, як повідомив Данілов, РНБО доручило усім причетним відомствам підготувати проект системи моніторингу олігархів. Система має бути готова до 7 вересня, коли почне роботу нова сесія Верховної Ради.