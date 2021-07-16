РНБО планує додати до декларації про доходи графу про наявність другого громадянства. Про на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Має обов'язково там бути додана нова графа стосовно того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання на території тої чи іншої країни. Це має бути обов'язково для тих громадян, які заповнюють декларації», – повідомив Данілов.

За його словами, наразі за законом про запобігання корупції щорічні декларації мають заповнювати близько мільйона українців.

«Таких громадян у нас в країні приблизно близько 1 млн на рік. І це буде обов'язково для всіх. І якщо ВР прийме закон про олігархів, вони так само мають заповнювати декларацію і вказувати своє громадянство у разі наявності іншого громадянства», – наголосив він.

До слова, ще на початку березня Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яке зобов’язує уряд за пів року розробити законопроекти, які мають унормувати множинне громадянство українців.

Зокрема, людям з кількома громадянствами доведеться від них відмовитися, якщо вони захочуть працювати на державній службі.

Крім того, прописати у законодавстві планували порядок подання декларацій про набуття іноземного громадянства.