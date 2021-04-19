Контррозвідка Служби безпеки України викрила трьох посадовців органів виконавчої влади в Івано-Франківській області на подвійному громадянстві. Їх вже звільнили із займаних посад, повідомляє прес-служба СБУ в Івано-Франківській області в понеділок, 19 квітня.

Зокрема, посади держслужбовців, яких викрили на подвійному громадянстві, передбачали допуск до інформації з обмеженим доступом, у тому числі в оборонній сфері, зазначає СБУ

Так, громадянство однієї із країн ЄС мав заступник директора департаменту Івано-Франківської ОДА.

Іноземний паспорт виявили і у високопосадовця Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, який також мав допуск до службової інформації в оборонній сфері.

Крім того, громадянство сусідньої країни ЄС виявили в чиновниці, робота якої була пов’язана з використанням даних інформаційних систем і електронних реєстрів регіонального управління Пенсійного фонду.

Яких саме країн вони були громадянами Служба безпеки України не уточнює. Відомство також не називає імена викритих посадовців.

Викритих біпатридів звільнили із займаних посад. Двоє чиновників оскаржили це рішення, однак Верховний суд підтвердив законність їх звільнення з держслужби.