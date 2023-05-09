Медики надають допомогу українському військовому на стабілізаційному пункті поблизу Бахмута Донецької області

Міністерство оборони України створило спеціальний сайт, на якому опубліковано низку довідкових матеріалів для поранених військових. Матеріали в довідниках стосуються проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), оформлення виплат, отримання статусу учасника бойових дій та посвідчення людини з інвалідністю тощо.

«Ми проаналізували шлях, який доводиться долати військовослужбовцю для проходження військово-лікарської комісії. Весь процес – від направлення на лікування до проходження ВЛК, отримання грошових виплат та посвідчень, супроводжується великою кількістю бюрократичних процедур, які потребують роз’яснення. Тому ми створили сайт-довідник "Шлях пораненого", де зібрали важливу інформацію, яка допоможе військовослужбовцям проходити всі етапи шляху пораненого воїна», – повідомило Міністерство оборони України у вівторок, 9 травня.

На цьому сайті поранені військовослужбовці знайдуть:

інформацію про те, як військовослужбовцю отримати направлення на лікування, реабілітацію чи оздоровлення;

поради про те, на що важливо звернути увагу під час проходження лікування, військово-лікарської та медико-соціальної експертної комісії;

інформацію про пільги та грошові виплати, які належать військовослужбовцю;

інструкцію про те, які документи потрібно отримати і до кого за ними звертатись.

Як наголосили в Міноборони, для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо. Крім того, на сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити.