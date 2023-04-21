Медичну евакуацію військових за кордон спростили

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 21 квітня, ухвалив рішення про спрощення виїзду українських поранених захисників на лікування за кордон, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії», – сказав він на засіданні Кабміну.

Зауважимо, що дотепер направлення на лікування за кордон пораненим військовим видавали з ініціативи закладів охорони здоров’я, у яких вони зараз лікуються. Але якщо захисник чи захисниця лікуються в закладах, які не належать до сектору безпеки та оборони, то ці заклади мають надіслати клопотання до тих, які належать до сфери управління вищезазначених державних органів. Після цього наказом керівника військово-медичного закладу організовували консиліум, який приймав рішення.

Тепер, як повідомило Міністерство охорони здоров’я, консиліум військово-медичного закладу не потрібен. Тобто медзаклад, в якому захисник чи захисниця перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, що входить до складу сектору безпеки й оборони.

«Таким чином, висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон прийматиметься без консиліуму військово-медичного закладу», – наголосили в МОЗ.

Там констатували, що ухвалене рішення дозволить спростити процедуру направлення захисників України на лікування до клінік Європи.