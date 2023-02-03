Олександр Лієв після скандалу з нібито російським громадянством написав заяву про відставку

Олександра Лієва, який з січня 2022 року тимчасово виконував обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки МОУ, звільнили за його власним бажанням. Про це повідомило пізно ввечері 2 лютого Міністерство оборони України.

Згідно з інформацією на сайті Міноборони, саме цей департамент відповідає за закупівлі озброєння та військової техніки.

«Станом на 2 лютого 2023 року Лієва Олександра Сергійовича звільнено з Міноборони за його власним бажанням», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на етапі працевлаштування до МОУ та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов’язкові при вступі на посаду держслужбовця. Так само, у порядку, який діє під час особливого періоду, до Служби безпеки України надавалися відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці. Жодних заперечень від СБУ отримано не було.

«Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося», – наголошують у відомстві.

У Міноборони також розповіли, що після появи у ЗМІ публікацій, які стосувалися попередньої діяльності Олександра Лієва та його заяв періоду 2014 року, за ініціативою Лієва, у листопаді 2022 року міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфа.

«Позиція Міноборони – чітка: в оборонному відомстві мають працювати виключно громадяни України. У разі встановлення фактів приховування громадянства інших країн, заходи вживатимуться відповідно до закону», – запевнили в Міноборони.

Нагадаємо, що раніше видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела в українській розвідці заявило, що в Олександра Лієва нібито є російський паспорт.

Сам Лієв це заперечив і заявив, що має лише українське громадянство, і ніколи не мав паспорта РФ. Також тимчасово виконуючий обов'язки голови департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Олександр Лієв заявив, що написав заяву про відставку.