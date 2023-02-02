Російський паспорт, який нібито видали Олександру Лієву

Тимчасовий очільник голови департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв заперечив інформацію про те, що у нього нібито «знайшли російський паспорт».

Про «знахідку» повідомив журналіст Михайло Ткач, який через кілька годин видалив свій пост у Facebook.

Водночас, самого Лієва «шокувала» інформація про нібито російське громадянство у нього.

«Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянства іншої країни. Коли окупували Крим, там, дійсно, роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я уже давно працював на "Суспільному"», – заявив Лієв у коментарі УП.

Олександр Лієв народився в Росії. Сам він зазначає, що «трирічною дитиною став мешканцем українського Армянська, АР Крим». У 2004 році Лієв, який на той момент був заступником голови Кримської організації Народно-демократичної партії, блокував агітаційну автомобільну колонку Віктора Ющенка «Потяг дружби» в районі Армянська.

У 2010-2014 роках перебував у партії «Партія регіонів». У 2013 році Лієв отримав орден святої Анни третього ступеня від голови російського Імператорського дому. Про це Лієв написав у соціальних мережах, але пізніше видалив допис. 5 березня 2014 року на початку окупації Криму Росією, Олександр Лієв в інтерв'ю Громадському закликав Київ «почути Крим» і «легалізувати референдум» про його статус. Також говорив, що був довіреною особою Януковича на виборах в Криму, але «разочаровался».

Проте у березні 2022 року Олександр Лієв, вочевидь, змінив погляди і заявив про свій вступ до Територіальної оборони, у травні отримав нагрудний знак «За заслуги перед ЗСУ» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.Як розповів сам Олександр Лієв, з 24 лютого він обороняв Київ, а з березня доставив 14 тисяч тонн зброї у зону бойових дій.

31 січня 2023 року голова ЦПК Віталій Шабунін опублікував компрометуючі факти про Лієва. Зокрема, стало відомо про його інтерв'ю 2014-року, в якому він закликав «почути Крим». Це викликало особливий резонанс у суспільстві, оскільки в рамках своєї посади саме від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна.

Сам Лієв у відповідь на звинувачення заявив, що це «сфабрикований вкид», спрямований проти чинного міністра оборони Олексія Резнікова. Проте згодом написав заяву на звільнення.