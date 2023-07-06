Презентовані модель костюма отримала найбільшу кількість позитивних відгуків після проведених військових випробувань

Міністерство оборони презентувало оновлену літню польову жіночу форму одягу. Як повідомила прес-служба відомства, Міноборони працює над забезпеченням ЗСУ необхідними ресурсами, зокрема задоволенням речових потреб жінок-військовослужбовців.

Як розповіли в оборонному відомстві, під головуванням заступника міністра Дениса Шарапова відбулася нарада з питань розробки польового літнього костюма для військовослужбовців-жінок (КЛП тип 2) та жіночої білизни (труси та топ). Було представлено їхню модель, яка отримала найбільшу кількість позитивних відгуків після проведених військових випробувань в одній із військових частин ЗСУ.

«Куліска на кітелі, за рахунок якої жінка може відрегулювати зайвий об’єм тканини на спині. Вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань. Еластична стрічка під колінами, яка дає можливість зменшити ширину штанини. Завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом, який передбачений у разі зміни об’ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках. Всі ці зміни було враховано та закладено у нові лекала костюма літнього польового для жінок-військовослужбовців. Щодо білизни: вона універсальна, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан, гарно тягнеться й тримає форму», – розповіли військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації.

Надалі, після затвердження нормативно-технічної документації буде здійснена закупівля.

Шарапов зазначив, що на сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тис. жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

«Тому наше завдання – забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу – це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня», - прокоментував заступник міністра оборони.

Участь у заході також взяли представники Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, громадської організації «Смілива Україна», громадської ініціативи «Forma Two» і вітчизняних виробників – ТОВ «МІК», ПП «АЛЛЕН БІЗНЕС» та ПАТ «Трикотажна фабрика «РОЗА».