Перші 25 комплектів форми незабаром зможуть потестувати військовослужбовиці ЗСУ

У Львові пошили 25 зразків нової форми для жінок, що воюють у лавах Збройних сил України. Форму для військовослужбовець затвердило Міноборони. Раніше жінки-військові не мали окремої форми і були змушені підшивати під себе чоловічу форму.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, у Львові реалізують волонтерську ініціативу FRMT, мета якої зараз — впровадження в ЗСУ жіночої військової форми, або форми типу 2 (з урахуванням жіночої антропометрії). Цю ініціативу реалізовують разом з благодійним фондом «100% Життя» у Львові. Жіночу військову форму шиє соціальне швейне підприємство, де працюють люди з ВІЛ, а також для внутрішньо переміщені особи.

Учасники ініціативи FRMT проаналізували зразки жіночої військової форми різних країн, розробили лекала та отримали затвердження зразків форми від Міністерства оборони України, а БО «100% Життя» оплатила закупівлю тканин. У подальшому кравчині швейного підприємства у Львові відшили 25 зразків жіночої військової форми і 25 комплектів білизни до них, які вже найближчим часом українські захисниці зможуть випробувати, повідомили в ЛОДА. Ці зразки включають три різні варіанти форми.

«Документи, які регулюють виготовлення та видачу військової польової форми, наразі не мають жодної згадки про жіночу форму, тому у наказах, які дали старт тестуванню цієї форми, вона фігурує як «Форма 2». Це формулювання і дало назву волонтерській ініціативі по впровадженню жіночої польової форми «FRMT», тобто, «Forma Two», – розповіла співзасновниця ініціативи Євгенія Глізер.

«Закупівля оригінальної «піксельної» тканини, з якої відшивають форму для ЗСУ, виявилася завданням із зірочкою, адже її виробляє лише одна фабрика в Україні. Символічно, що відшив тестових комплектів жіночої форми почався напередодні Дня захисників і захисниць України. Адже впровадження жіночої форми зможе додатково підкреслити суспільну вагу цього дня і рівно вшановувати як чоловіків, так і жінок в українському війську. Бо, якщо подивитися на ситуацію з формою, то ми маємо захисників і тих, хто змушений перешивати під себе форму захисників», – каже Євгенія Глізер.

БФ «100% Життя» – організація, яка працює з пацієнтами медзакладів, в тому числі представляючи інтереси людей, які живуть з ВІЛ, у 25 регіонах України. На Львівщині інтереси фонду представляє БО «100% Життя м. Львів»