У вересні у Львові запрацює нове швейне підприємство на приблизно 50 робочих місць. Його особливість у тому, що тут працюватимуть люди із уразливих категорій, серед них і переселенці. Виробництво створене, аби допомогти працівникам і заробляти, і адаптуватись в суспільстві. Про те, як виникла і реалізувалась ідея такого підприємства, ZAXID.NET розповів керівник департаменту політики і адвокації Благодійної організації «100% Життя», яка є засновником швейної майстерні, Дмитро Тигач.

Чому швейне підприємство

Соціальне підприємництво, окрім бізнес-складової, допомагає вирішувати соціальні проблеми регіону і долає стереотипи про окремі групи людей. Організація «100% Життя» надає соціальні послуги і супровід людям з уразливих категорій – пацієнтам із позитивним ВІЛ-статусом, жінкам, постраждалим від домашнього насильства, колишнім ув’язненим.

«Ми маємо програми супроводу із засудженими. Одна зі спеціальностей, яку вони мають після звільнення – це якраз швейна справа. Ці люди часто не можуть знайти роботу навіть зі спеціальністю – це важко. Окрім того, швейної справи легко навчитися. Велике чи специфічне виробництво відкрити важче, тут – простіше», – каже Дмитро Тигач.

Ідея виникла ще 3 роки тому. Команда отримала з обласного бюджету близько мільйона гривень на реалізацію, знайшла комунальне приміщення на території обласної психіатричної лікарні, що потребувало ремонту. Загальний бюджет відкриття підприємства (із закупівлею обладнання) – трохи більше 4 млн грн. Допомогли також партнерські організації БО «100% життя».

«План був такий – отримуємо кошти, паралельно робимо ремонт і шукаємо інші ресурси. Але прийшов коронавірус і все зупинилося. По-перше – локдаун, по-друге, ресурси, що ми планували залучити, пішли на ковідні програми. Хоча ми все ж потрохи продовжували роботи і таки планували відкритися навесні 2022 року. А тут – війна. І пріоритети знову змінилися. Але, знаєте, під час війни партнерство навіть більше об'єднує людей», – говорить Дмитро Тигач.

Що шитимуть

Новостворене соціальне підприємство має плани на довгострокову співпрацю із замовниками, щоб забезпечити стабільність роботи. Передусім, звісно, майстерня працюватиме на пошиття необхідного для українських військових. Також є можливість співпрацювати з партнерами зі США, але наразі ці домовленості тримають в таємниці.

«Ведемо перемовини про замовлення, умовно, упродовж п'яти років – для нас важлива стабільність. Як соціальне підприємство, братимемо участь в обласних конкурсах на замовлення для медичної галузі та інших. Це наше перше підприємство, у планах є і наступні», – говорить Дмитро Тигач.

Дві мети

Тож, попри війну, роботи продовжились і влітку почався набір персоналу. Менеджменту – ззовні, а швей й іншого персоналу – через мережу організації.

«Тут працюватимуть уразливі до ВІЛ групи, колишні ув'язнені, також переселенці із цих груп. Є 25-27 робочих місць, робота планується у дві зміни – тобто 50 людей зможуть мати роботу. Поза робочим часом плануємо також навчати людей – так вони зможуть рухатися далі і працевлаштуватися на інших швейних підприємствах. Ми маємо деякі переговори про це на майбутнє», – розповідає Дмитро Тигач.

Приміщення швейної майстерні вже повністю готове для відкриття. Фото: БО «100% життя»

Навчання у приміщенні швейної майстерні відбуватиметься у вихідні дні або у вечірній час.

Та головне, за словами представника БО «100% життя», не просто дати людям можливість заробити гроші чи опанувати професію, а створення середовища, де вони зможуть зрозуміти, що вони – важливі, і будуть розвиватися. Зміщення акценту з прибутків на людей має розуміти також менеджмент підприємства.

«Менеджмент матиме зарплату, але основа, люди, для яких і на яких ми працюємо – це інші працівники. Акцент буде зміщений не в сторону прибутку і бізнесу, а в сторону людей. Звісно, бізнесова складова мусить бути, адже підприємство не має бути збитковим, воно має працювати на різні соціальні програми», – говорить Дмитро Тигач.

Акумулювати кошти на інші соціальні проекти БО «100% життя» – друга мета соціального швейного підприємства. Дмитро Тигач каже, що одразу на швидкі мегаприбутки майстерня не розраховує, але планує максимально убезпечити себе від залежності від донорської допомоги, що може сьогодні бути, а завтра – ні.

За рахунок роботи підприємства планується, зокрема, фінансувати програму супроводу ВІЛ-позитивних дітей і вагітних.

«Їх стає менше і вони не впливають на загальну картину епідемії, але супроводу потребують», – пояснює Дмитро Тигач.

Також постійного фінансування потребує створення шелтерів чи житла для людей, які переміщуються із зони бойовий дій. Зараз є два такі шелтери у Львові, а також кілька – в інших містах України.

БО «100% Життя» – найбільша пацієнтська організація в Україні. Мережа працює з пацієнтами та для пацієнтів, зокрема, представляє інтереси людей, які живуть з ВІЛ, в 25 регіонах України. Організація надає супровід, юридичні консультації, забезпечує доступ для лікування, паліативний і медсестринський догляд, соціальний супровід дітей-сиріт, а з початком повномасштабного вторгнення у співпраці з міжнародними організаціями надає також підтримку продуктами і речами першої необхідності, працює у створених нею шелтерах. Щороку Мережа надає послуги більш ніж 190 тисячам пацієнтів, 90 тисяч з яких — ЛЖВ.

Мережа працює з 2001 року та є основним реципієнтом та виконавцем проектів Глобального Фонду та USAID в Україні і була провідним партнером держави у впровадженні медичної реформи та розробником системи eHealth.