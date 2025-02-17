У застосунку «Резерв+» надійшло понад 10 тис. заяв на укладання спецконтракту для добровольців віком від 18 до 24 років

У застосунку «Резерв+» надійшло понад 10 тис. заяв на укладання спеціального однорічного контракту для добровольців 18-24 років. Про це розповів речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За словами Дмитра Лазуткіна, наразі лише у застосунку «Резерв+» надійшло понад 10 тис. звернень на укладання спецконтракту для молоді віком від 18 до 24 років включно. При цьому речник міноборони зауважив, що це не єдиний спосіб подати заявку, щоб укласти цей особливий контракт.

«Можемо сказати, що зараз в застосунку Резерв+ більше ніж 10 тис. звернень. Але є ще можливість рекрутуватися безпосередньо в бригадах, через центри рекрутингу, також є сайт 18-24. Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт», – розповів Дмитро Лазуткін.

Речник міноборони нагадав, що добровольці віком від 18 до 24 років можуть потрапити на службу до кількох бойових бригад. Йдеться про підрозділи:

72 Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців;

95 Окремої десантно-штурмової бригади;

38 Окремої бригади морської піхоти ВМС;

28 Окремої механізованої бригади;

10 Окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс»;

92 Окремої штурмової бригади.

Добровольці віком 18-24 у межах спецконтракту отримають 1 млн грн за рік служби у ЗСУ. Це не додачу до грошового забезпечення та інших бойових виплат. Крім того, молоді військовослужбовці отримають різноманітні соціальні пільги.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку однорічних контрактів для добровольців до 25 років. Вже 11 лютого міноборони повідомило про початок прийому заявок на спеціальні контракти для добровольців віком від 18 до 24 років. Детальніше про контракт можна прочитати за посиланням.