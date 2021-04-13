У вівторок, 13 квітня, міністерство оборони Румунії спростувало фейкові повідомлень про те, що з румунської території нібито переправляють літаками зброю та війська до України. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Міністерства національної оборони Румунії.

Там зазначається, що в соціальних мережах поширюють неправдиву інформацію про те, що військові літаки вирушають до України з аеродрому в Отопені біля Бухареста.

«Величезний військовий рух на Отопені! Від учора з Отопені в Україну вилетіли десятки військових літаків. Відправили військову техніку і, можливо, війська», – йдеться у сотнях однотипних повідомлень.

Міністерство оборони Румунії закликало громадян отримувати інформацію з офіційних джерел і не поширювати повідомлення, які вони не можуть перевірити.

«Повідомляємо про фейкові новини, які поширюються у соціальних мережах. Інформація в цій публікації не має нічого спільного з реальністю… Ми знову закликаємо вас споживати інформацію з офіційних джерел. Не поширюйте інформацію без мінімальної перевірки», – йдеться у повідомленні румунського Міноборони.

Напередодні з подібнох заявою виступили в МЗС Словаччини. Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що пояснення Росією нарощування своєї військової присутності біля кордонів України «навчаннями НАТО» не відповідає дійсності і є фейком.