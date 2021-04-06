Підконтрольні Росії латвійські ГО почали кампанію з дискредитації посла України та посольства в Латвії. Про це повідомило посольство України в Латвії на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві розповіли, що йдеться про позицію посла Олександра Міщенка щодо викриття діяльності проти України так званого «Об’єднання українських товариств Латвії».

«У зв’язку із принциповою позицією Посла України в Латвії О. Міщенка щодо викриття злочинної діяльності проти України так званої української організації, а насправді маріонетки в руках Кремля – Об’єднання українських товариств Латвії, проросійські сили розпочали кампанію з дискредитації Посла України і Посольства шляхом компіляції та фальсифікації висловів Посла України із відкритих джерел, інтерв’ю тощо», – йдеться у заяві.

Зокрема, провокатори використовують матеріали з інтерв’ю Міщенка для Radio Baltkom, виривючи з контексту його цитати про ставлення до російської мови, росіян тощо.

«Поява подібного роду матеріалів в черговий раз свідчить про антиукраїнську сутність так званої української організації” Об’єднання українських товариств Латвії”, яке насправді працює в інтересах країни-агресора Росії», – підкреслило посольство України.

Нагадаємо, що 14 березня Світовий конгрес українців звинуватив Об'єднання українських товариств Латвії в антиукраїнській позиції і виключив його зі свого складу.

Ухвалу зроблено за результатами тривалого моніторингу діяльності ОУТЛ і з наданням безпосередніх доказів про антиукраїнську діяльність.

Це включає, зокрема:

пропагування різної антиукраїнської інформації в соціальних мережах;

участь в акціях організацій, що керуються ідеологією «русского міра»;

поширення дезінформації про війну на Сході України та наклепів на владу України, яка начебто є «фашистською хунтою», яка вбиває дітей;

висловлювання, які дискредитують Революцію Гідності;

просування ідеї про створення «новоросійської республіки»;

ідеалізацію терористів та військових злочинців на Донбасі, зокрема Олександра Захарченка.

Також ідеться про «співпрацю з російськими пропагандистськими ЗМІ, підтримку проросійських радикальних груп у Латвії, пропагування у Латвії забороненої радянської символіки та історії.

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