На озброєнні в ЗСУ щонайменше 28 моделей БПЛА українського виробництва

Міністерство оборони розповіло, скільки моделей дронів українського виробництва залучили для боротьби з російськими окупантами. Третина з них – дрони-камікадзе, повідомили у прес-службі Міноборони у п'ятницю, 21 липня.

У прес-службі Міноборони заявили, що розвиток українського виробництва озброєння, зокрема безпілотників, є пріоритетом для міністерства. З 22 лютого 2022 року Міноборони прийняло на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей дронів різного призначення.

«Серед них, у тому числі, 9 моделей дронів-камікадзе, серед яких 3 літакового типу, а також 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць», – повідомили у прес-службі Міноборони.

У міністерстві нагадали, що восени 2022 року для винахідників та виробників БПЛА суттєво спростили процедури, що дозволяє приймати в експлуатацію нові моделі дронів приблизно кожні два-три тижні. Раніше, щоб взяти на озброєння нову модель БПЛА, необхідно було проходити випробувальні процедури два роки.

За даними прес-служби міністерства, до оборонного відомства також звернулися два підприємства колишнього «Укроборонпром» (нині – АТ «Українська оборонна промисловість») із пропозиціями постачати нові дрони українського виробництва. У 2023 році з одним із підприємств Міноборони уклало контракт на закупівлю розвідувального БПЛА.

«Зазначимо, що згідно з бюджетними приписами заборонено укладати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від ГШ ЗСУ, яка формується тільки щодо реально існуючих засобів», – повідомили у прес-службі Міноборони.

За даними міністерства, наразі вже завершені випробування дрону-камікадзе, який розробило підприємство «Української оборонної промисловості». Триває процедура допуску до експлуатації та закупівлі для озброєння підрозділів.