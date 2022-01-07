Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що до підрозділів територіальної оборони набиратимуть не лише громадян із досвідом військової служби. Про це управління розвідки повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Основу добровольчих формувань територіальних громад дійсно становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах чи в інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

Але до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську. Так, українців, які не проходили службу, прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складання присяги добровольця територіальної оборони.

Крім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

При цьому в добровольчі формування не прийматимуть тих, у кого був строк за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину. Також відмовлять тим, хто має дві і більше судимостей за скоєння умисних злочинів.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила створення Сил територіальної оборони та збільшення чисельності особового складу ЗСУ на 11 тисяч людей. Передбачається, що 10 тисяч із них будуть у складі тероборони, а тисяча – у складі руху опору. Детальніше про національний спротив, територіальну оборону та рух опору читайте в матеріалі ZAXID.NET «Узаконене підпілля».