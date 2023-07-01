Руслан Ригованов у 2019 році балотувався у президенти України

Міністерство оборони відсторонило Руслана Ригованова від тимчасового виконання обов’язків директора Департаменту ресурсного забезпечення через появу про нього «контраверсійної інформації». Перед цим український військовий та юрист Олег Симороз повідомив, що Ригованов сприяв захопленню київського Національного природного парку «Голосіївський», а також виступав на російських пропагандистських телеканалах.

В суботу, 1 липня, Симороз повідомив, що Ригованов раніше працював начальником відділу рекреації та заступником директора НПП «Голосіївський». Військовий стверджує, що Ригованов підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили.

«Мова, зокрема, про нелегальне кафе на вул. Бударіна, власник якого – посадовий екс-міліціонер Анатолій Миколаєць, а також про мотузковий парк у 89 кварталі Святошинського лісництва, яким заправляють місцеві тітушки, очолювані соратником Олега Ляшка таким собі Андрієм Махніцьким», – йдеться в дописі Симороза.

Також, за його словами, Ригованов як «політичний експерт» регулярно брав участь у телешоу кремлівських пропагандистів у Москві, зокрема, на «Пєрвом каналє». «А тепер він має доступ до великої кількості документації з так би мовити "обмеженим доступом"», – наголосив Симороз.

Ригованова призначили тимчасовим виконувачем обов’язків директора Департаменту ресурсного забезпечення Міністерства оборони в середу, 28 червня. Вже 1 липня, через три години після допису Симороза, Міноборони повідомило про відсторонення Ригованова від посади. Там уточнили, що наразі проводять внутрішню перевірку інформації, яку опублікував Симороз.

Зауважимо, що у 2019 році Ригованов балотувався на посаду Президента України як безпартійний самовисуванець. Того ж року балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 207 округу (Чернігівська область) також як безпартійний самовисуванець.