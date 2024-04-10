Ресурс працює на всіх типах пристроїв

Міністерство оборони України запустило онлайн-платформу «Військовий асистент». Вона має спростити оформлення документів для військових. Про це у середу, 10 квітня, повідомили у прес-службі оборонного відомства.

На платформі розмістили понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій – від отримання відпустки до звільнення зі служби. Вони доступні у форматах .doc, .docx, та .pdf.

У міноборони зазначають, що розробили шаблони, щоб мінімізувати помилки та знизити затримки з затвердженням документів, а також забезпечити ефективний захист прав військових.

Ресурс працює на всіх типах пристроїв (ноутбуки, смартфори, планшети) та буде постійно оновлюватися, щоб відповідати потребам військових.

Проект реалізували у співпраці з Генеральним штабом Збройних Сил. Перейти на платформу можна за посиланням.

Нагадаємо, влітку 2024 року в Україні має запрацювати електронний кабінет військовозобов’язаного. Таким чином, процес реєстрації військовозобов’язаних, призовників та інших військовослужбовців буде спрощена та не потребуватиме зайвої бюрократії.