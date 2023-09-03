Міноборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ – Медичних сил, Сил підтримки та Сил логістики. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією – відтепер так виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил.

Оновлений беретний знак Медичних сил

Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Оновлений беретний знак Сил підтримки

Оновлений беретний знак Сил логістики має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

Оновлений беретний знак Сил логістики

До слова, раніше стало відомо, що Міністерство оборони розробило для новоствореної 383-ї окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів та 114-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України нові нарукавні знаки.