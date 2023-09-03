Міноборони затвердило нові знаки для трьох родів військ ЗСУ
Медичні сили, Сили підтримки та Сили логістики отримали нові беретні знаки
Міноборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ – Медичних сил, Сил підтримки та Сил логістики. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
Круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією – відтепер так виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил.
Оновлений беретний знак Медичних сил
Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.
Оновлений беретний знак Сил підтримки
Оновлений беретний знак Сил логістики має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.
Оновлений беретний знак Сил логістики
До слова, раніше стало відомо, що Міністерство оборони розробило для новоствореної 383-ї окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів та 114-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України нові нарукавні знаки.