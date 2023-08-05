Зразок-еталон жіночого костюма затвердили 3 серпня

Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон літньої польової форми для жінок в ЗСУ. Жіночі костюми було офіційно затверджено вперше в історії України, повідомили у суботу, 5 серпня, у прес-службі Міноборони України.

З 3 серпня 2023 року жіноча військова форма офіційно поставлена на забезпечення. Нові костюми пройшли випробування та були затверджені як вид речового забезпечення для жінок.

«Модель літнього польового костюма для наших військовослужбовиць проходить належні процедури у заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон вже затверджені. Тож найближчим часом будуть розпочаті відповідні процедури закупівель та постачання у війська», – повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Форма підлаштована під жіночу будову тіла. На кітель додали куліску для регулювання зайвого об’єму тканини на спині. Водночас кітель вкоротили, а по боках додали розрізи. На штанах зробили завищену лінію талії, а під колінами з’явилася еластична стрічка для зменшення ширини штанини.

Міністр оборони підкреслив, що у багатьох країнах НАТО досі не затверджений стандарт жіночої військової форми. Відтак Україна має можливість посісти лідерські позиції у забезпеченні жінок формою на світовому рівні.

Міністерство оборони продовжує випробовувати жіночі бронежилети, повідомив Олексій Резніков. За його словами, перші зразки бронежилетів, які підійдуть для жіночої фігури, вивчаються на відповідність їхній технічній специфіці. Коли орієнтовно можуть з'явитися бронежилети для військовослужбовиць, міністр не уточнив.

У міністерстві нагадали, що наразі в ЗСУ служить приблизно 42 тис. жінок. 5000 із них перебувають у прифронтових зонах та на фронті, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками-військовими.

Нагадаємо, 11 липня перша жінка-військовослужбовець пройшла курс для роботи в Силах спеціальних операцій. Жінка під номером 68 першою в Україні пройшла семимісячну муштру та отримала нашивку ССО. Вона отримає посаду в одному з підрозділів ССО та невдовзі почне виконувати бойові завдання.