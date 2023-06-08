Україна вкладає кошти у проект із розробки власної далекобійної ракети, повідомив у четвер, 8 червня, міністр оборони України Олексій Резніков.

Він стверджує, що Україна має гарні перспективи виробництва власних далекобійних ракет із дальністю ураження ворожих об’єктів на відстані тисячу кілометрів і більше. Так він відповів на запитання про те, чи є в Україні можливість відновити виробництво далекобійних ракет.

«У нас з вами офіційно існує затверджена ракетна програма. На неї офіційно вже виділяють з бюджету кошти. Виконавці цієї програми – українські на 100% виробництва, індустрія», – розповів Резніков, якого цитує «Мілітарний».

Як приклад він навівв українські протикорабельні ракети «Нептун», якими вдалося потопити російський флагманський крейсер «Москва».

«У нас з вами дуже хороші перспективи мати українські ракети з дальністю ураження більше, ніж тисяча кілометрів», – наголосив Резніков.

Крім того, міністр розповів, що часто західні партнери України вагаються, чи надавати нові види зброї, бо мають страх чергового рівня загострення ситуації.

«Я дуже сильно їх переконував дати нам антикорабельні ракети “Гарпун”, якими треба було захистити наше узбережжя Одеси і портові хаби… Коли ми уразили “Нептунами” корабель “Москва” – через тиждень було рішення надати нам “Гарпуни”. Як тільки наші партнери будуть знати, що наші ракети, з певними нашими назвами, летять більше, ніж на 200, 300 і 400 км – я переконаний, що з’являться ATACMS та решта», – наголосив Резніков.

«Мілітарний» нагадує, що найпотужнішою українською зброєю мав стати оперативно-тактичний ракетний комплекс дальньої дії «Сапсан». Він міг би уражати ціль на відстані до 500 км. Доприкладу, відстань до Москви від українського кордону становить приблизно 480 км.

Також Україна готувалася створити Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім-2». Його почали виготовляти у 2016 році на замовлення Саудівської Аравії. У лютому 2021 року тодішній міністр оборони Андрій Таран заявив, що ОТРК готовий на 80% і «необхідно зробити останній крок» та доробити його. У березні 2023 року Олексій Резніков зазначив, що є «реалістичний план» завершити створення ракетного комплексу вже цього року.