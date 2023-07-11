Першою жінкою в ССО стала військовослужбовиця «номер 68»

Перша жінка-військовослужбовиця пройшла повний курс підготовки Сил спеціальних операцій, повідомили у прес-службі ССО у вівторок, 11 липня. Жінка під номером 68 пройшла семимісячну муштру та отримала нашивку ССО першою в Україні.

Вручення шеврона ССО військовослужбовиці відбулося під час випуску Кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій. «Номер 68» пройшла усі випробування та отримає посаду в одному з підрозділів ССО ЗСУ.

«Номер 68 – це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО. Попереду розподіл в одну з військових частин та тяжка робота задля наближення Перемоги України», – повідомили у прес-службі ССО.

Зазначимо, Q-курс ССО є одним із найскладніших в Україні. Його розроблено за стандартами країн НАТО. За даними Сил спеціальних операцій, лише 10% кандидатів проходять курс спецпідготовки до кінця. Підготовка до курсу триває п'ять тижнів, а сама програма передбачена на сім місяців.