Попри те, що інтенсивних боїв у Бахмуті немає, там активно працюють снайперські групи

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ показало ефективну роботу українських снайперів, які ліквідовують окупантів у районі міста Бахмут. Бійці ССО успішно знищують російських військових, які зайняли житлові будівлі, видно на відео, оприлюдненому у понеділок, 3 липня.

На ролику ССО видно точну роботу українських снайперів у районі Бахмуту. Відпрацювання ССО по окупантах, імовірно, відбувалося вночі, оскільки зйомка ведеться за допомогою тепловізора.

«Кожен постріл точно в ціль! В районі міста Бахмут снайпери ССО знищують живу силу противника. На відео кадри роботи воїнів Сил спеціальних операцій в міських умовах», – повідомили у прес-службі командування ССО.

Зазначимо, Збройні сили України продовжують досягати успіхів на південних та північних флангах Бахмута. Робота Сил оборони змусила російських окупантів згорнути деякі свої підрозділи та вийти з позицій, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що хоч у самому Бахмуті інтенсивних боїв немає, там працюють снайперські групи та деякі неназвані підрозділи.