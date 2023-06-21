Результати роботи з дистанції 380 метрів групи снайперів ОПБр «Привиди»

На флангах Бахмутського напрямку триває рух вперед, росіяни намагаються зупинити наших воїнів своїми резервами. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, опублікувавши відео з роботою снайперів ССО і ОПБр «Привид».

«Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог поступово вибивається з позицій, хоч і намагається зупинити просування наших воїнів за допомогою додаткових резервів. Це приклад нічної роботи снайперів ССО. Жива сила ворога успішно знищується. Професійна робота», – зазначив Сирський.

Також Сирський показав результати роботи з дистанції 380 метрів групи снайперів ОПБр «Привиди» на Бахмутському напрямку.

Раніше командир взводу снайперів «Привиди» президентської бригади, пояснював, що основною схемою снайперів є робота по прикриттю штурмових підрозділів та робота з позицій, які розташовані на відстані 200-300 метрів. Проблематика на Бахмутському напрямку полягає у скороченні дистанції до 150-200 метрів. Бувають моменти, коли снайпери працюють на дистанції 2400 метрів, але все залежить від того, яка полягає завдання. Основною схемою є робота по прикриттю штурмових підрозділів та робота з позицій, які розташовані на відстані 200-300 метрів.

На озброєнні є українські гвинтівки UAR-10 як основний вид зброї, який дозволяє ефективно працювати на невеликих дистанціях. Також є Barrett MRAD калібру 338, вони заточені до 1500 метрів.