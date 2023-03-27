В мережі показали, як снайпери ГУР ліквідовують росіян під Бахмутом
На кадрах зафіксовано ліквідацію шістьох окупантів
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало відео роботи українських снайперів на Бахмутському напрямку. На оприлюднених у Facebook кадрах зафіксовано ліквідацію шістьох окупантів.
«Снайпери ГУР МО України ліквідовують ворогів під Бахмутом: очікують, виявляють та знищують російських окупантів», – йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 171 160 осіб.
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