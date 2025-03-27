Міністерство освіти України ініціює запровадження гнучкої професійно-технічної освіти для ветеранів та ветеранок. Опанувати нову професію можна буде за кілька місяців замість кількох років, а навчання буде безкоштовним.

Як повідомляє Education.ua, новий проєкт спрямований на ветеранів, які хочуть опанувати нову професію, або підвищити свою кваліфікацію. Йдеться про навчання на спеціальних короткотермінових або середньотермінових програмах, які будуть адаптовані до навичок ветеранів. Наприклад, якщо ветерани захочуть відкрити свій бізнес, то зможуть вивчати основи підприємництва та економіку малого бізнесу.

Як пояснив міністр освіти Оксен Лісовий, загалом профтехосвіта – це частина шкільної освіти на три роки, але для дорослих буде доступна велика кількість цих модулів, короткотермінових курсів. Заплановано, що для ветеранів навчання буде безкоштовним.

«Наша ідея полягає в тому, що ми фінансуємо цей сервіс для ветерана через Мінвет, через “Дію”, як ми зробили з грантами. Із цим інструментом, залежно від обсягу, ти можеш прийти один раз, другий раз, третій раз, четвертий раз, тому що сама програма може розраховуватися на три роки, а може – на два місяці. Відповідно до того, який обсяг», — пояснив міністр, якого процитувало hromadske.

Наразі цей проєкт ще не впроваджений, його має розглянути парламент. Міністр освіти прогнозує, що через рік варто очікувати на значний попит на таку форму освіти серед ветеранів.