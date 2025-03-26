Військові, які мають статус учасника бойових дій, мають чимало пільг: на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, путівки на санаторно-курортне лікування. Однак чи мають їхні діти переваги під час вступу до ВНЗ, а також право на соціальну стипендію?

Вступ дітей УБД

Як пояснює видання Education.ua, під час вступної кампанії у 2025 році діти учасників бойових дій проходять випробування на загальних умовах. При вступі до ВНЗ на денну форму навчання діти УБД можуть розраховувати на переведення із контракту на вакантні бюджетні місця. Для цього є дві умови: наявність вільних бюджетних місць та відсутність рекомендації до зарахування на бюджет за жодною із поданих абітурієнтом заяв.

Пільгові довгострокові кредити

Ви можете написати заяву про навчання у ВНЗ за пільговим кредитуванням. Воно передбачає надання вам кредиту, який потрібно повернути банку через 15 років після закінчення навчання, або достроково, якщо матимете таку можливість. Варто наголосити, що пільгове кредитування передбачено не у всіх освітніх закладах.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Безкоштовне проживання та першочергове поселення у гуртожиток

Якщо ви вступили на бюджет, то маєте першочергове право поселення у гуртожиток, а також можете не платити за проживання.

Соціальні стипендії

Якщо дитина зарахована на бюджетну форму навчання та не має академічної заборгованості, вона має право на соціальну стипендію: