Під час повномасштабної війни значно зросла кількість військовослужбовців, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків. Рідні військових мають право на отримання виплат та пільг від держави. Розповідаємо, яку допомогу можуть отримати діти загиблих військових та чи мають вони пільги у сфері освіти.

Хто може отримати пільги

Члени сімей загиблих військових мають право на низку пільг. До перелік членів сімей загиблих входять:

батьки;

дружина або чоловік, які не уклали інший шлюб;

діти, які не мають і не мали власних сімей;

діти, що мають власні сім’ї, але яким встановили інвалідність до повноліття;

діти, у яких обоє батьків загинули чи зникли безвісти;

люди, які перебували на утриманні загиблого (-ї) й тепер отримують пенсію у зв’язку зі втратою годувальника.

Виплати і пенсії

Близькі родичі загиблих під час виконання бойових завдань військових мають право на отримання одноразової грошової виплати – 15 млн грн. На цю виплату можуть претендувати батьки військового (чи військової), дружина/чоловік, діти. Якщо у військового була лише матір, то вона може отримати усі 15 млн грн, якщо, окрім матері, була ще дружина та дитина, тоді сума ділиться на три рівні частки. Неповнолітній дитині гроші не можуть нарахувати, тому їх виплачують законному представнику. Члени сімей загиблих військових також мають право на отримання пенсії через втрату годувальника.

Безкоштовний проїзд

Адвокатка Вероніка Кожемякіна розповіла «Вільному радіо», що для членів сімей загиблих військових, зокрема й дітей, передбачений безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Пільги на навчання для дітей

Діти мають право на вступ поза конкурсом до державних та комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти на бюджетні спеціальності. Після вступу до ВНЗ діти, які є членами сім’ї загиблого (-ї), можуть отримувати академічну чи соціальну стипендії.

Розмір соціальної стипендії, за словами Вероніки Кожемякіної, залежить віл закладу, де навчається дитина. У 2025 році у професійно-технічному училищі соціальна стипендія складає 450 грн, у коледжах – 890 грн, у вищих навчальних закладах – 1180 грн. Якщо дитина є повною сиротою, тоді соціальна стипендія складає 150% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 4542 грн.

Серед пільг, які передбачені для дітей загиблого військового, є також першочергове надання місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Юриста ГО «Правова єдність» Олександра Щербина зазначила, що у садках є квоти на кількість пільговиків у групі: їх має бути не більше ніж 20%.

Додаткові пільги: