Вимоги до дистанційного формату навчання збережуть

Міністерство освіти і науки України скасувало наказ №1112 про організацію дистанційного навчання, але окремі його норми таки впровадять у новому навчальному році. Про це повідомляє НУШ з посиланням на заступницю міністра Надію Кузьмичову. Вона наголосила, що міністерство не відмовляється від головних ідей цього документа. Основні положення наказу інтегрують в інші нормативні документи до початку навчального року.

Формат навчання залежатиме від обставин:

прифронтові території – дистанційне навчання з міркувань безпеки;

тимчасово окуповані території – педагогічний патронаж (індивідуальні заняття з учителем, здебільшого у вечірній час);

за кордоном – українознавчий компонент (5-8 годин на тиждень), якщо дитина ходить у місцеву школу або повністю дистанційне навчання, якщо дитина продовжує вчитися в українській;

очна форма – можлива лише за наявності безпечних умов.

Заклади освіти самі вирішуватимуть, яку форму навчання запускати. Дистанційні класи мають бути окремими, без поєднання з очною формою – це впливає на якість освіти та навантаження вчителя. Усі учні дистанційних класів мають навчатися за однією програмою – звичайною, патронажною або українознавчою.

Дистанційне навчання стає все актуальнішим для сучасних школярів. Та щоб воно було ще й ефективним, слід обирати школу, яка пропонує гнучкий графік, індивідуальний підхід та новаторські методики. Саме це пропонує найбільша дистанційна школа «Оптіма». Отримайте демодоступ та забезпечте своїй дитині якісну освіту без компромісів.

Мінімальна кількість учнів у дистанційних класах має бути 20, як і передбачалося наказом №1112, але її можна буде зменшити:

до 10 – для шкіл на тимчасово окупованих територіях, у прифронтових зонах та сільській місцевості;

до 15 – для шкіл в інших містах.

Також дистанційне навчання можливе навіть, якщо в школі відсутні окремі паралелі. Наприклад, якщо є дистанційні 1-6 і 8-11 класи, а 7-го – немає, заклад усе одно може працювати.

Такі рішення мають забезпечити максимальний доступ до очної освіти там, де це дозволяє безпекова ситуація, а також створити якісну дистанційну альтернативу там, де очне навчання неможливе.

Багато освітян вважали, що наказ №1112 обмежував доступ до дистанційної освіти. Зокрема, через вимогу наповненості дистанційних класів не меншою кількістю ніж 20 учнів.